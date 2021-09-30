Экспедиция Mare Liberum к месту крушения парома "Эстония" завершена. Когда ждать окончательный отчет?

”Успех каждого проекта нужно оценивать в свете поставленных целей. Если мы посмотрим на цели, которые ставились перед экспедицией, то в целом мы их достигли. Погода и видимость у места крушения были не идеальными, но почти все задуманное было сделано”, — сказал руководитель фонда SA Mare Liberum и экспедиции Маргус Курм, поблагодарив команду корабля и экспертов по глубоководным работам за их профессионализм и приверженность своему делу.

Самым главным Курм посчитал, что оператору подводного робота экспедиции Линусу Андерссону удалось сделать снимки почти всего места кораблекрушения, чтобы затем с помощью технологии фотограмметрии смоделировать подробное трехмерное изображение. ”Нам также удалось с близкого расстояния сфотографировать повреждения носа, кормы и правого борта судна”, — отметил он.

”Результаты обследования автомобильной палубы даже несколько превзошли ожидания. Несмотря на очень плохую видимость, робот проник на автомобильную палубу на глубину около 60 метров и зафиксировал, что две двери, ведущие на нижние палубы, целы и закрыты, — пояснил Курм. — Следующим шагом будет систематизация собранного материала, после чего он будет передан специалистам для дальнейшего изучения”.

Материалы, собранные в ходе исследовательского проекта, будет изучать доктор Анджей Ясионовски, чья сингапурская компания SophusQuorum Pte. Ltd. специализируется на экспертизе морских катастроф. Ясионовски ранее уже сталкивался с темой расследования трагедии ”Эстонии”, будучи членом научного консорциума SSPA, действовавшего с 2005 по 2008 годы, и проводившего ряд исследований в связи с ”Эстонией” по заказу правительства Швеции. Научный анализ должен быть готов к весне следующего года.