КАРТА | Смотрите, где могут пройти новые таллиннские трамвайные линии. Обещания могут быть выполнены лишь частично(14)
Исследование, проведенное два года назад по заказу Союза самоуправлений Харьюмаа и Таллиннского транспортного департамента, предоставило столице программу, состоящую из пяти этапов. Но руководитель проекта Ханнес Лутс отмечает, что в контексте четырехлетнего избирательного цикла нет смысла загадывать дальше первого этапа.
- Какие партийные обещания могут быть осуществимы за четыре года?
- Во-первых, отметил бы, что все партии, которые говорят о трамвае в порт, например "Отечество", ломятся в открытую дверь. Это уже есть в планах.
При этом мы должны говорить не только о трамвае, а в целом о рельсовом транспорте. Здесь я похвалю Партию реформ и Eesti 200, которые записали в своих обещаниях железнодорожное сообщение между Пыхья-Таллинном, Кристийне и Юлемисте.
Если будут реализованы, к примеру, девелоперские проекты Вольта, Пальяссааре и Беккери, транспортная нагрузка в Пыхья-Таллинне значительно возрастет, и при отсутствии альтернатив автомобильные пробки серьезно снизят качество жизни в районе. Большие проблемы возникнут, если будут реализованы даже 50% проектов по строительству жилья.
Другой альтернативой, которая помогла бы смягчить положение является трамвайная линия по улице Сыле, которая бы вела из Пыхья-Таллинна через Кристийне в центр столицы. Но реализация проекта этой линии требует, конечно, много времени и больших средств.
Удивляюсь, что Центристская партия просто отрицает проблему. Такое впечатление, что их это не волнует. Пыхья-Таллинн кричит о надвигающейся проблеме.
- А Ласнамяэ?
- Понимаю, что была бы большая политическая поддержка у трамвайной линии до будущей Таллиннской больницы. В этом случае было бы разумно идти уже до конца Ласнамяэ. В северной части Ласнамяэ между панельными дома проходит коридор. В перспективе — это улица, и именно здесь мог бы быть трамвай. Он повысил бы привлекательность района и смягчил бы (или даже решил бы) проблемы сегрегации — появились бы новые девелоперские проекты, которые разнообрализи бы социальную структуру района. Мы разрешили бы и проблему Кадриоргской линии, которая сейчас никуда дальше не идет и заканчивается, по существу, в центре города.
Если можно было в рамках избирательного цикла сдвинуть с места эти два вопроса (порт и Ласнамяэ — ред.), было бы супер. Сделать больше — совершенно нереалистично.
- Всё время же говорили о трамвайной линии по ласнамяэской канаве?
- В канаве прокладывать трамвай нет смысла, потому что, во-первых, мы уже сделали большие инвестиции в улицу Гонсиори. Нет смысла снова за неё браться. Во-вторых, в ласнамяэской канаве трамвай не даст положительного эффекта в плане городского пространства, не улучшит его качество, поэтому было бы правильнее пустить трамвай в северной части района.
- Это всё, что можно успеть за четыре года?
- Развитие трамвайной сети по другим направлениям потребует гораздо больше времени. Разумеется, можно планировать, проводить общественные слушания, но два упомянутых проекта — наиболее осязаемые. В Ласнамяэ трасса в значительной степени уже есть. Гораздо сложнее было бы начинать создавать трассу на улице Эндла или на Сыпрузе пст.