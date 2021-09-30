В Ласнамяэ пьяный мужчина чуть не спалил квартиру и напал на медиков скорой

В понедельник патрульный экипаж отреагировал на сигнал тревоги, который поступил из квартиры на третьем этаже дома, находящегося в Таллинне на улице Махтра. Связаться с владельцем квартиры не удалось. На месте происшествия дыма и огня не было видно, поэтому охранную систему перезапустили, но она тут же снова издала сигнал пожарной тревоги. Патруль еще раз проверил окрестности квартиры и услышал, как кто-то кашляет. Из квартиры никто не отвечал, поэтому было решено вызвать спасателей. Прибыв на место и услышав объяснения охранников G4S, спасатели вызвали полицию и скорую помощь. Далее они вскрыли дверь и вошли в квартиру.

”В квартире находился мужчина в состоянии сильного алкогольного опьянения, который готовил еду и заснул. Еда пригорела, образовался дым, из-за которого и сработал дымовой датчик”, — рассказал директор дивизиона обслуживания и управления G4S Рейко Тяэкер.

Пламени не было, квартира не пострадала. Находившийся в квартире мужчина вел себя очень агрессивно и не позволил медикам скорой помощи проверить состояние его здоровья. Поскольку его неадекватное и агрессивное поведение давало основания полагать, что он может представлять опасность как для себя, так и для других, полиция увезла мужчину для проведения медосмотра.

Во вторник сигнал пожарной тревоги поступил от датчика дыма и угарного газа Nublu, установленного в частном доме в деревне Кульна (Харьюский уезд). Владелец не ответил на телефонный звонок, поэтому на место был отправлен патрульный экипаж. Когда патруль был в пути, владелец дома позвонил и сообщил, что, вероятно, забыл на плите куриные ножки и они пригорели. G4S незамедлительно проинформировал об этом Спасательный департамент. На месте происшествия охранники увидели, что помещение заполнено дымом, но пламени нет. Прибывшие на место спасатели открыли дверь.

”На плите пригорела еда, но, к счастью, ничего не загорелось. Охранники проветрили помещения и остались ждать владельца. На этот раз ущерб не был большим, однако мы просим людей быть осторожными и напоминаем, что датчики дыма и угарного газа являются обязательными и могут спасти вам жизнь”, — подытожил Тяэкер.