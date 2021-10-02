Как отдыхали в Нарва-Йыэсуу в начале прошлого века?

Владимир Иванович жил с О. В. Покровской в шикарном дорогом пансионе „Ирена”. Там кормили очень вкусно, но давали такие микроскопические порции, что я после еды вставал, как будто не евши вовсе, шел на дачу к Надпорожским (где я остановился), и они меня докармливали.

"Он” спросил "ее”: "Скажи, пожалуйста, там (в Гунгербурге) можно где-нибудь посидеть на море?”. — "Конечно, там очень много скамеек” — ответила "она”. "А это будет в Лифляндии ?” — спросил "он” — "Нет, это причисляется к Курляндии” — самоуверенно ответила "она”. Мое географическое сердце готово было выпрыгнуть из орбиты от такого диалога не в пользу Эстляндии.

”В начале июня я посетил В. И. Ламанского в Усть-Нарове (Гунгербурге), где уже не был 11 лет. По дороге, подъезжая к Нарве, я слышал такой разговор в вагоне между одной молодой парочкой, ехавшей без багажа, с одной только громадной картонкой.

Однако, по воспоминаниям Вениамина Петровича Семёнова-Тян-Шанского, который в 1907 году отдыхал в Гунгербурге, в пансионате подавали такие микроскопические порции, что он шёл каждый раз после обеда к друзьям, где его докармливали.

Своё название пансионат получил в честь рано умершей дочери архитектора Ирины. После смерти Голензовского его жена превратила дачу в самый дорогой и комфортабельный пансионат в Гунгербурге. В пансионате в каждой комнате были французские кровати, водопровод, ванные, электрический звонок. Постояльцам открывался очень красивый вид на реки Нарову и Россонь, а также на залив. Рядом с пансионатом располагался величественный Владимирский храм. На кухне трудился шеф-повар из Франции, а в ресторане подавали самые изысканные блюда, в том числе и ”рыжики”, приготовленные по знаменитому царскому рецепту, которые любил Александр III .

Пансионат ”Ирэн” был построен нарвским архитектором Голензовским в качестве собственной дачи. Проект это чудесного здания в стиле деревянной готики разработал сам Голензовский. Оно находилось на Губернаторской улице в Гунгербурге (современная улица Я. Поска).

В Гунгербурге жил ученик В. И. Ламанского Н. В. Ястребов с женой и дочерью и старая знакомая Вера Алексеевна Макшеева, вышедшая замуж за моряка Шталя, со своей семьей из 5 детей.

С Ястребовыми я ездил в лодке по Нарове и ее протоку Росоки ловить рыбу. Он поймал какую-то мелочь, а мне попалась только колюшка в очень красивом весеннем, ярком брачном наряде.”

Пансионат ”Ирэн” славился в те времена, в нём гостям предлагали "чудный вид на море и обе реки, устроство по заграничному образцу со всеми удобствами — водопроводом, ванной, электрическими звонками и роскошными французскими кроватями и кухню в ведении лучшего повара" — как значится в рекламной афишке того времени.

Сам пансионат, построен в стиле ”деревянной готики” архитектором Голензовским для себя, как дачу. Пансионатом дом станет уже после смерти архитектора, а назовут пансионат ”Ирэн” в честь дочери архетектора — Ирины, умершей в раннем возрасте. Пансионат был самым дорогим в Гунгербурге и окрестностях.

В пансионате было 20 фешенебельных комнат и отдых в нём могли позволить себе только очень богатые люди. На своих экскурсиях по Гунгербургу я показываю сохранившуюся обеденную тарелку с голубой каёмочкой из ресторана пансионата ”Ирэн”, которая чудом сохранилась. В 1930-ые годы в здании пансионата располагался дом отдыха полицейских, а во время Второй мировой войны дом отдыха офицеров вермахта. В ходе военных действие в июле 1944 года здание пансионата было разрушено, так как находилось у самой реки, где проходила линия фронта.

В 2015 году инициативной группой горожан в Нарва-Йыэсуу было принято решение восстановить то место, где находился вход в знаменитый в прошлом пансионат: была реконструирована лестница и фонтан, который располагался у подножия здания. По обеим сторонам от лестницы установлены две небольшие фигуры в виде сидящих львов. В наши дни летом это замечательное место используется для проведения поэтических вечеров и других культурных мероприятий.

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