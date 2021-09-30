Политолог объяснил, почему новый президент Эстонии Алар Карис дружелюбен к русским

Карис занимал пост директора Национального музея страны, его поддерживают Партия реформ и Центристская партия. Как считает политолог, центристы в течение нескольких лет теряли поддержку среди русскоязычных граждан, так как боролись за ассимиляционные проекты.

В Эстонии сложилась целая плеяда политиков, специализирующихся на борьбе с Россией, считает Носович. ”А вот Алар Карис не является профессиональным русофобом, это большой плюс”, — отметил он.

Как заявил политолог, что говорит Карис, отнюдь не свидетельствует о том, что дерусификация в Эстонии прекратится: этот процесс продолжится, так как имеет институциональные основания и является фундаментом всех трех стран Балтии, а национальное большинство — эстонцы, литовцы и латыши — поддерживают эту тенденцию.

”Все это будет длиться до полной ассимиляции русского населения”, — добавил эксперт.

Инаугурация Кариса назначена на 11 октября.