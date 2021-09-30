Торговый центр Väike-Järve борется за титул лучшего в странах Балтии(1)
Väike-Järve — уникальный торговый и коммерческий центр, расположенный на Пярнуском шоссе. Он открыл свои двери в марте прошлого года, когда пандемия еще только начиналась. В центре имеется примерно 15 000 квадратных метров офисных и торговых площадей, здесь можно найти широкий и разнообразный ассортимент товаров для строительства и обстановки интерьера. Кроме того, в здании находится крупнейший в районе спортивный клуб, Хуторской рынок и заведения общественного питания.
”Центр Väike-Järve открыл свои двери всего лишь за несколько недель до закрытия торговых центров с целью ограничения распространения коронавируса. Открытыми остались только магазины с отдельным входом, что и позволило центру Väike-Järve продолжить работу, так как у всех расположенных в нем магазинов имеется отдельный вход, — описала руководитель по финансам и стратегии Silikaat Grupp Мерье Аавасалу. — Люди воспользовались этим периодом как великолепной возможностью обставить свое жилье и сделать ремонт. Это также стало одной из причин, почему дела у Väike-Järve сразу же пошли очень бойко. Якорным арендатором центра является магазин Ehituse ABC, который поддерживают расположенные на втором этаже магазины по обстановке интерьера, такие как, например, Plaadipunkt, HarmTex Kardinasalong, Uksekaubamaja и Viking Window”.
Конкурс организует литовская экономическая газета Verslo žinios. Он проводится уже в седьмой раз, и фокусируется на лучших проектах недвижимости, реализованных в странах Балтии в прошедшем году.
В этот раз конкурс проводится по пяти категориям: лучший офис, лучший девелопмент жилого здания, лучший торговый центр, лучший промышленный проект и лучший проект городского девелопмента. Победители конкурса будут объявлены на Форуме инвестиций в недвижимость стран Балтии, который пройдет 18–19 ноября. В этом году в различных категориях конкурса было представлено в общей сложности 68 проектов по жилой и коммерческой недвижимости. При этом Väike-Järve стал единственным представителем Эстонии, который был номинирован на титул лучшего торгового центра стран Балтии, и который теперь поборется в своей категории за это звание с тремя конкурентами из Латвии.
Все проекты будут оценены исходя из их архитектуры, новаторства осуществленных идей, удобства здания для пользователей и его экологичности, а также удобства месторасположения и доступности. Кроме того, во внимание будет принято качество и соблюдение сроков строительства.