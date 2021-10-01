В Эстонии обостряется нехватка дальнобойщиков. Полки магазинов могут опустеть

Согласно данным Департамента статистики, в Эстонии средний возраст дальнобойщиков составляет 50-60 лет, то есть скоро они выйдут на пенсию, и кому-то придется заполнять должности — но кандидатов нет.

Владелец транспортной фирмы Omecar Рейн Салур говорит, что сейчас эстонских дальнобойщиков сменили водители из Украины и Беларуси, но это лишь краткосрочное решение.

Кроме того, гражданам третьих стран нужно платить как минимум среднюю зарплату по Эстонии — 1448 евро, когда учитывая налоги, местному работнику можно заплатить брутто-зарплату в 1100 евро. Для работодателя разница составляет около 500 евро на человека. кроме того водителям надо платить суточный, а за 21 день набегает 942 евро.

Несмотря на это, карьера дальнобойщика не привлекает эстонскую молодежь. Часто бывает, что водитель делает две поездки и потом говорит, что ему такая работа не подходит, жалуется исполнительный директор Navaka Transport Марк Минковский.

Минковский отмечает, что рост зарплат не спасет ситуацию: "Мы модем поднять зарплату до уровня депутата Рийгикогу, но ее придется оплачивать клиенту. Если посмотреть на рынок труда, то просто нет людей, кому платить такую зарплату".

Европейский Пакет мобильности, который начинает действовать со следующего года, еще больше осложняет ситуацию. Из-за него вырастут цены на перевозку и может сложиться ситуация, когда некоторые товары больше не будет смысла перевозить, считает руководитель DSV Алвар Тыруке. Это, в первую очередь, товары с низкой ценностью, стоимость перевозки которых будет превышать их собственную.

Минковский предупреждает, что может сложиться такая же ситуация, как в Великобритании: "Прилавки магазинов опустеют, а на заправках нельзя будет купить топливо, потому что не будет людей, которые бы это все привезли".