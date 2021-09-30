30.09.2021, 08:10
Интерпол возьмется за российских гандболистов
Фото: Scanpix
Как рассказывал ранее RusDelfi, игроки молодежной сборной России по гандболу подозреваются в участии в тотализаторе на собственные матчи.
Глава Федерации гандбола России Сергей Шишкарев заявил, что федерация обратится в правоохранительные органы. Спортсменам может грозить до семи лет лишения свободы, но раньше таких прецедентов не было.
Отмечается, что Даниил Дмитриев и Александр Морозов, Максим Найдунов и Георгий Кириленко отстранены на пять лет, Максим Ермолин и Никита Гоголев — на два, а Дмитрий Кандыбин и Дмитрий Фролов — до 30 июля 2022 года. Спортсмены могут оспорить решение в Спортивном арбитражном суде.