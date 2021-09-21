21.09.2021, 16:45
Молодые гандболисты проигрывали, чтобы выиграть на ставках
Фото: Scanpix
Федерация гандбола России (ФГР) временно отстранила от соревнований восемь игроков мужской молодежной сборной из-за подозрений в ставках на свои матчи.
По итогом расследования, начатого комиссией по этике, выяснилось, что в команде сформировалась группа гандболистов, которая контактировала с лицами, занимавшимися организацией ставок. Подозрения вызвали несколько матчей чемпионата Европы-2021, проходившего в августе в Хорватии, где сборная заняла 15-е место из 16.