Он мог попасть в беду! Пропавшего пожилого мужчину помогла найти внимательность женщины

Полиция получила несколько сообщений и том, что Валерия видели в разных местах Тарту сегодня ночью и днем. Последняя информация поступила от одной женщины, которая сообщила, что мужчина, похожий на Валерия, бесцельно ходит по одному магазину в тартуском торговом центре Tasku .

Прибывший на место патруль выяснил, что это Валерий, его отвезут домой, сообщила в среду вечером полиция. Мужчину неоднократно искали уже и раньше, когда он в помешательстве уходил из дома и не умел сам вернуться.

Оперативный руководитель Лыунаской префектуры Балдур Пильден советует: "Если состояние здоровья вашего близкого ухудшилось либо по какой-то причине ему трудно справляться самостоятельно, то за таким родственником надо присматривать в самом лучшем значении этого слова. Если надо пойти погулять, то у человека должен быть сопровождающий, не говоря уже о мобильном телефоне. В ситуации, когда родственник с проблемами здоровья или памяти уже долгое время отсутствует дома, его местонахождение неизвестно и есть основание полагать, что человек попал в беду, надо сразу звонить на 112. В некоторых случаях значение играет каждый час, поэтому чем быстрее вы сообщите о пропаже человека, тем выше шансы быстро найти человека".