В МВД определили миграционную квоту на будущий год

Глава отдела политики гражданства и миграции министерства Рут Аннус напомнила, что в иммиграционной квоте и в этом году есть категории. Так, театральным учреждениям выделено 25 видов на жительство, спортсменам и тренерам — 24, а на основании международных договоров — пять.

Для т.н. "свободного распределения" был оставлен 1261 вид на жительство. По словам Аннус, проект решения о квоте на следующий год скоро направят на межведомственное согласование.

В ведомстве обратили внимание на то, что многие получающие вид на жительство в действительности в нем не нуждаются, потому что им хватило бы визы и разрешения на краткосрочную работу. По краткосрочному разрешению на работу и визе иностранец может работать в стране 365 дней в течение 15 месяцев.