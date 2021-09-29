Подайте свое предложение! До окончания сбора идей для столичного народного бюджета осталось два дня

По словам старейшины района Кристийне Яануса Рийбе, идеи горожан являются ценной базой для развития каждого района и обновления городской среды.

”В прошлом году горожане приняли активное участие в проекте, и мы вновь ждем идей, которые направлены на формирование городского пространства будущего, — отметил Рийбе. — Представленные в прошлом году проекты по большей части уже воплощены в жизнь. Несколько крупных проектов будут завершены в конце этого или начале следующего года. К примеру, по итогам прошого народного бюджета в районе Кристийне получил финансирование проект японского мини-леса с богатым видовым разнообразием. Работы по посадке леса на улице Тильдри начнутся 1 октября, что символично совпадает с моментом окончания сбора идей для народного бюджета. Призываю всех к активному участию в проекте — важна каждая идея”.

Общий объем народного бюджета в 2022 году составит 1 миллион евро. Точная сумма выяснится в конце года, когда Таллиннское горсобрание примет бюджет на следующий год.

Все жители Таллинна могут предложить в своем районе идеи, которые, по их мнению, следовало бы реализовать за счет городских средств. Предложения можно представить в шести категориях: дети/молодежь; городская среда; безопасность; спорт; культура/досуг; прочее. Следует учитывать, что средства народного бюджета предназначаются исключительно для объектов общественного пользования, которые будут находиться в открытом доступе. Важно, чтобы на основании идей была возможность создавать объекты, которыми смогут бесплатно пользоваться все жители города. Кроме того, могут быть вновь представлены идеи, которые в прошлом году не набрали достаточного количества голосов.

Идеи можно подавать в электронном виде на сайте, а также на бумажном носителе в бюро обслуживания Таллиннской городской канцелярии (площадь Вабадузе, 7) или в помещениях районной управы. Руководство по подаче предложений можно найти на сайте народного бюджета.