Таллинн изменил порядок оказания услуги опекунства

Опекунство над ребенком или взрослым устанавливается на основании Закона о семье, оно осуществляется на основании судебного постановления. Если совершеннолетний из-за ухудшения душевного здоровья не в состоянии себя представлять, отстаивать свои права и интересы, суд назначает ему опекуна. Тем самым суд дает опекуну обязанности и права принимать за своих подопечных решения, связанные с ними лично и их имуществом. Если у нуждающегося в опекунстве человека нет близких, или же они, по оценке суда, не подходят для опекунства, суд назначает опекуном местное самоуправление. Детям опекуны назначаются на иных условиях: если у обоих родителей нет права представлять несовершеннолетнего ребенка или же если определить происхождение ребенка невозможно. В этих случаях ребенку назначается опекун.