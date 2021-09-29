Таллинн объявил архитектурный конкурс
Вице-мэр Таллинна Вадим Белобровцев отметил, что построенное в 1940 году по адресу ул. Кеваде, 8 здание стало для школы тесным, и оно больше не может обеспечить отвечающие современным требованиям условия обучения.
”Начальные классы гимназии Якоба Вестхольма уже на протяжении 17 лет обучаются в здании на улице Луйзе. Пристройка к зданию школы позволила бы объединить все школьные ступени в одном кампусе, — пояснил Белобровцев. — Цель конкурса как раз в том, чтобы создать для учеников и учителей современную и вдохновляющую среду для обучения и преподавания, которая была бы ориентирована на будущее”.
Благодаря пристройке школа сможет стать своеобразным центром компетенции гуманитарного образования, предлагающим возможности для занятий медиа, театром, музыкой и кино. Помимо этого, в планах улучшить условия для развития навыков в области окружающей среды, медицины и гособороны, а также создать современные возможности для трудового и технологического обучения.
”Архитектурный конкурс приближает осуществление нашей давней мечты. Надеемся, что конкурс даст нам лучшее представление о том, как найти баланс между школами настоящего и будущего, чтобы ученики и школьный коллектив могли работать в идеальных условиях, — отметил директор гимназии Якоба Вестхольма Рандо Куустик. — Местное сообщество, в свою очередь, получило бы центр для занятий спортом и культурного времяпрепровождения, ведь школа должна быть местом, где деятельность не прекращается и после звонка”.
Пристройка позволит создать спортивный комплекс с полноценным залом, тренажерами и стеной для скалолазания. Современные условия для занятий спортом, в свою очередь, расширят возможности проведения занятий по гособороне и откроют школу для местных жителей. Важная задача — обустроить на территории школы мультифункциональные зоны для отдыха и обучения на свежем воздухе. Пристройка к школьному зданию поможет решить и вопрос создания лабораторий для изучения естественных наук. Будут также созданы условия для обучения детей с особыми образовательными потребностями. Согласно планам, нетто-площадь пристройки составит около 6000 м2.
После проведения конкурса начнется составление детальной планировки, затем — проектирование и строительство здания. По прогнозам, стоимость здания составит 12,6 млн евро.
Лучший эскиз определит жюри, в состав которого войдут представители города Таллинна, гимназии Якоба Вестхольма и местные именитые архитекторы. Конкурсные работы принимаются до 22 декабря 2021 г.