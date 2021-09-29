Центристская партия и EKRE представили законопроект о реформе президентских выборов

Законопроект направлен на то, чтобы сделать выборы президента Эстонии прямыми, то есть чтобы его выбирал народ. Согласно законопроекту, право выбирать президента получили бы десятки тысяч граждан Эстонии, имеющих право голоса.

”У каждого человека есть право на свое мнение и свободу договариваться с другими относительно того, в каком государстве мы хотим жить. Государство не должно бояться своего народа, поскольку сам народ его создал. И пусть так продолжается изо дня в день и из года в год. Пусть народ решает, кто будет у власти в местных самоуправлениях, в парламенте, в Кадриорге. Если мы доверяем людям, то доверяем себе, доверяем государству”, — сказал глава фракции центристов Яанус Карилайд.

Избранным президентом считался бы тот кандидат, за которого было бы отдано более половины всех голосов. Если же ни один кандидат не наберет столько, то мужду двумя набравшими больше всего голсоов кандидатами прошел бы еще один тур голосования. Во втором туре победителем считался бы кандидат, за которого отдали больше всего голосов.

Яанус Карилайд отметил, что на протяжении многих лет подобную реформу выборов поддерживала лишь Центристская партия, а теперь законопроект подписали три партии и 45 депутатов Рийгикогу.

”В течение долгих лет идею прямых президентских выборов поддерживали лишь центристы. Мы рады, что теперь свои подписи под законопроектом поставили 45 депутатов из трех партий. Рано или поздно мы реализуем свое намерение сделать выборы президента прямыми. Напомню, что и президент Леннарт Мери считал, что выбирать президента должен народ”, — добавил Карилайд.

Согласно законопроекту, выдвигать кандидата в президенты могут не менее десяти тысяч граждан Эстонской Республики, имеющих право голоса. Представление кандидатов на регистрацию будет начинаться за 60 дней до выборов, заканчиваться — за 40 дней до выборов. Избранным будет считаться кандидат, получивший поддержку более половины голосовавших.