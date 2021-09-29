Новости Эстонии
29.09.2021, 15:51

ВИДЕО | Мари-Анне Хярма: для общества больше не так важно ежедневное число новых случаев заражения коронавирусом

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Только за сегодняшний день прибавилось 747 новых случаев заражения коронавирусом, но исполняющая обязанности гендиректора Департамента здоровья Анне-Мари Хярма отмечает, что в текущей фазе эпидемии это уже не настолько важно.

"Высокое число случаев заражения пугает. В реальности же необходимость госпитализации сейчас в 2-3 раза меньше, чем была раньше", — объясняет Хярма. По ее словам, вакцинация изменила ситуацию.

Департамент постоянно следит за цифрами и решает, необходимы ли дополнительные меры и какие именно, если число госпитализированных с коронавирусом пациентов резко возрастет.

Хярма отметила, что нельзя сопоставлять Эстонию с Северными странами, где полностью отменяют ограничения: "Во время всей второй волны мы были одной из самых либеральных стран. У них не было таких мягких мер".

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