Экономика
29.09.2021, 11:24

ТОП самых богатых людей Эстонии: смотрите, кто вошел в пятерку

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Wise'i kaasasutajad Taavet Hinrikus (vasakul) ja Kristo Käärmann
Wise'i kaasasutajad Taavet Hinrikus (vasakul) ja Kristo Käärmann
Foto: Jake Farra
Благодаря буму технологических компаний и успешному привлечению средств, ТОП самых богатых людей Эстонии вновь возглавили основатели TransferWise Кристо Кяэрманн и Таавет Хинрикус, а третье место занял основатель Bolt Маркус Виллиг, пишет dv.ee.

На четвертом и пятом месте владельцы Graanul Invest Рауль Кирьянен и Андерс Андерсон.

Характерными для рейтинга самых богатых людей Эстонии в этом году стали мощный рост активов, молодость участников и меньшее, чем прогнозировалось, влияние коронавируса на бизнес — за год активы первых 500 человек, попавших в рейтинговую таблицу, выросли на шесть с лишним миллиардов евро.

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