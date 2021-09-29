Premia выходит на рынок молочной продукции c сырками Väike Tom

Новые сырки не содержат консервантов, искусственных красителей, растительных жиров и пальмового масла, а упакованы эти творожные лакомства в экологичную упаковку, на 50 % изготовленную из сертифицированного материала растительного происхождения.

Уверенный лидер эстонского рынка мороженого Premia хочет в ближайшие годы наряду с рынком мороженого завоевать рынок молочной продукции. Первым шагом к этому стало представление на прилавках магазинов сырков Väike Tom, приготовленных из свежего творога с помощью специальной технологии. Для придания им вкуса использованы натуральные ароматизаторы и вкусовые добавки, например, добавка из настоящего банана и кусочки шоколада. Сырки покрыты какао-глазурью, состоящей из ингредиентов, часто используемых на домашней кухне, например, какао, сливочное масло и сахар.

”Жажда приключений и жизнерадостность Маленького Тома (эст. Väike Tom) хорошо характеризуют суть сырков, поэтому именно этот белокурый мальчик, который уже более 20 лет радует как детей, так и взрослых, любящих мороженое, возглавил совершенно новую категорию продукции. Конечный результат получился в точности таким, какой мы хотели: любимое творожное лакомство из натурального продукта, с использованием минимального количества ингредиентов и с приятной, нежной текстурой”, — описал новые сырки председатель правления Premia Айвар Аус.

На выбор представлены покрытые какао-глазурью сырки Väike Tom с четырьмя разными вариантами вкуса: сырок со вкусом мороженого, банановый сырок, ванильный сырок с кусочками шоколада и шоколадный сырок с кусочками шоколада.

Упаковка сырков изготовлена из материала, сертифицированного по ISCC и на 50 % имеющего растительное происхождение. Поскольку пленочный материал наполовину замещен возобновляемым природным ресурсом — отходами деревообрабатывающей промышленности, речь идет о более экологичной альтернативе обычной упаковке, хорошо подходящей также для взятия в обращение.