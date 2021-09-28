ФОТО | Водитель ужинал за рулем и врезался в полицейский автомобиль. Один сотрудник полиции попал в больницу

В 17:14 полиция получила сообщение о столкновении двух автомобилей у автобусной остановки "Нылваку" в поселке Лаагри. Выехавший на вызов полицейский припарковал автомобиль в правом ряду и включил желтую мигалку.

Около 18:00 в припаркованный полицейский автомобиль врезался микроавтобус Volkswagen Crafter. В результате столкновения автомобиль полиции отбросило в участвовавшую в первой аварии Škoda.

На момент столкновения на месте водителя в полицейской машине сидел 47-летний сотрудник полиции. Полицейский получил травмы и скорая помощь доставила его в больницу на осмотр.

Согласно первоначальным данным, 41-летний водитель микроавтобуса параллельно с управлением автомобиля решил поесть, поэтому не заметил припаркованный на пути полицейский автомобиль. Для выявления возможного уровня опьянения мужчину доставили на экспертизу и задержали в рамках производства о проступке.