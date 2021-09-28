Глава Союза работников образования: при росте зарплаты ниже 7% придется бастовать. Когда можно ждать забастовки учителей?

По словам Волтри, если 7-процентного повышения зарплат учителям не произойдет, то они сначала обратятся к государственному примирителю. Как сказал руководитель союза учителей, если 7-процентного роста не будет, то это будет означать второй год подряд отставание от роста средней зарплаты. "Не останется ничего другого, придется бастовать", — выразил Волтри готовность учителей протестовать, но добавил, что, по всей видимости, в этом году забастовки еще не случится.

Собеседник Delfi заметил, что даже 7-процентное повышение зарплат — это не тот результат, которым можно быть довольным. "Это был бы минимальный минимум", — сказал он. Тогда в процентном соотношении со средней зарплатой по Эстонии зарплата учителей бы не уменьшилась — разрыв остался бы в целом тем же.

Работники сферы образования хотят 14-процентного повышения зарплат. По словам Волтри они могут на первое время смириться с 7-процентным ростом, но правительство должно работать во имя того, чтообы зарплаты учителей начинались бы со средней по стране. "Чтобы каждый год не было споров по двум-трем процентам".

В противном случае, по мнению Волтри, это будет означать вымирание учительского корпуса Эстонии.

Правительство сейчас предлагает учителям 5-процентный рост зарплат. Это означает повышение минимальной брутто зарплаты с 1315 до 1380 евро. Для того чтобы в процентном отношении сохранялась разница со средней зарплатой по стране, минимальная зарплата учителей должна быть повышена до 1410 евро.

Министр образования и науки Лийна Керсна сообщила сегодня Delfi, что сейчас идет работа во имя того, чтобы повысить зарплату учителей на 7,3%, до 1412 евро. "Мы ищем в министерства решения, потому что приоритетом является то, чтобы в новом году зарплата учителей не падала по отношению к средней по стране", — сказала Керсна.

Ранее министр обещала бороться за повышение зарплат учителей как минимум на 7%.