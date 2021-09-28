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Новости Эстонии
28.09.2021, 15:04
ФОТО | В Таллинне почтили память жертв крушения парома ”Эстония”
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Сегодня перед мемориалом "Katkenud liin" в Таллинне прошла церемония памяти жертвам крушения парома ”Эстония”.
Паром затонул 28 сентября 1994 года. На борту было 989 человек.
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