ФОТО | Шведская исследовательская группа утверждает, что паром "Эстония" затонул в результате взрыва

В ходе пресс-конференции выступили эксперт-кораблестроитель Андерс Ульфварсон, эксперт в области металлургии Ида Вестерманн и бывший депутат шведского парламента Ларс Ангстрём.

Члены группы Fokus Estonia считают, что ничего другого, кроме взрыва, к отделению визира парома привести не могло. По их утверждениям, на изученных образцах металла имеются следы воздействия температуры, которая должна была составлять по меньшей мере 1200 градусов.

Руководитель группы Fokus Estonia Ларс Ангстрем пояснил, что группа пришла к такому результату после исследования визира парома "Эстония", который сейчас находится на военно-морской базе Мускё близ Стокгольма.

Член сформированной в 2005 году в Рийгикогу комиссии по расследованию фактов перевозки оружия на пароме "Эстония" Эвелин Сепп, комментируя заключение шведских экспертов о взрыве, сказала, что всё, связанное с обстоятельствами гибели судна - не забава. "Мы не можем позволить себе сегодня кого-то высмеивать, пренебрежительного отношения или поверхностности. Правда - это не договоренность, а окончательный результат исследования улик", - подчеркнула она.

По словам Сепп, за утверждениями о взрыве стоит ясная аргументация и обоснование, так что стоит и это серьезно рассмотреть как возможную причину.

"Да, признаки, указывающие на взрыв бомбы были с начала расследования. Увы, не со стороны JAIC (Международная комиссия по расследованию). К сожалению, у нас до сих пор нет нечего, чтобы или отбросить эту версию, или считать ее окончательно доказанной", - сказала она. "Это было также причиной, по которой близкие и поддерживающие их эксперты требовали нового тщательного исследования всех останков".