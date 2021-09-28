Свершилось! Производство Tere изменило маркировку срока годности молочной продукции

”Речь идет о рекомендации Европейского Союза и об изменении, инициированном Министерством сельского хозяйства Эстонии, основная цель которого заключается в борьбе с пищевыми отходами”, — сказала руководитель отдела устойчивого развития Nordic Milk OÜ Катрин Тамм. ”На сегодняшний день первая партия молока с пометкой "лучше использовать до" уже отправлена в розничные торговые сети, но для полного внедрения изменений потребуется некоторое время”.

”Многие люди выбрасывают продукты, просто взглянув на срок годности, но пришло время избавиться от этой вредной привычки”, — сказала Катрин Тамм. ”Мы хотим побудить людей визуально оценить, понюхать и попробовать продукты с истекшим сроком годности, прежде чем выбросить их в мусорное ведро. Наибольшая нагрузка, которую оказывает пищевая промышленность на окружающую среду, кроется не в упаковке, а в ее содержимом”.

По истечении срока годности молочные продукты не представляют опасность для здоровья, поскольку они пастеризованы или подвергнуты термообработке. ”При правильном хранении молочные продукты можно употреблять дольше, чем указано на этикетке. Для того, чтобы молочные продукты лучше сохранялись, рекомендуют хранить их не на дверце, а в задней части холодильника, где температура более стабильная. Если еда в холодильнике портится до истечения срока годности, обязательно стоит проверить температуру внутри”, — добавила Тамм.