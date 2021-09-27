Одинокие пожилые жители столичного Кесклинна получат пакеты помощи. Требуется регистрация!

”Ходатайствующий о пакете помощи должен согласно данным регистра народонаселения проживать в одиночку в Кесклинне, получать пенсию по старости и иметь ежемесячные доход, не превышающий 582 евро, — сказала старейшина района Кесклинн Моника Хауканымм. — Пакет помощи состоит из продуктов с долгим сроком хранения и не имеющей запаха бытовой химии. Продукты и химия упакованы в два разных пакета”.

Для получения пакета помощи необходимо зарегистрироваться с 27 сентября по 22 октября 2021 года, по телефону 645 7220 (звонить с Пн по Пт с 9.00 до 16.00) или отправив электронное письмо по адресу kesklinlane@tallinnlv.ee. Также можно подать заявку на странице tallinn.ee/kesklinn

Пакеты помощи будут выдаваться с 1 ноября в Управе района Кесклинн (Нунне, 18), в отделе социального попечения управы (Пярнуское шоссе 9), в Кесклиннаском социальном центре (Лийвалайа, 32) и в бане Рауа (Рауа, 23). Для получения пакета помощи просим взять с собой удостоверяющий личность документ.