Подводный робот на автопалубе парома "Эстония" сделал важное открытие

Во второй половине дня в воскресенье созданная по инициативе родственников погибших в катастрофе ”Эстонии” исследовательская группа SA Mare Liberum отправила на автомобильную палубу затонувшего парома глубоководного робота, который зафиксировал, что две ведущие на нижние палубы двери целы и закрыты.

”На наш взгляд, это важное открытие, — сказал руководитель фонда SA Mare Liberum и экспедиции Маргус Курм. — Нам удалось заснять две двери с правой стороны автомобильной палубы, с помощью которых люди могли перемещаться между верхними и нижними палубами. Оказалось, что они целы и закрыты”.

Маргус Курм пояснил, что перед началом экспедиции исследовательская группа поставила семь основных вопросов, на которые они надеются получить ответы.

”Один из вопросов заключался в том, как именно разные части корабля были заполнены водой, то есть как вода попала на палубы, расположенные под автомобильной палубой. Предыдущие исследования предполагали, что двери на автомобильной палубе были разрушены давлением воды. Поскольку теперь выясняется, что двери все-таки целы, вода должна была попасть под автомобильную палубу откуда-то еще”, — пояснил важность находки Курм. Все расположенные в центральной части автомобильной палубы двери осмотреть не удалось, поскольку доступ блокируют останки автомобилей.

На вопрос, как это открытие повлияет на дальнейшую работу экспедиции, Курм ответил, что грядущие экспертные исследования больше не могут просто предполагать, что двери центральной секции автомобильной палубы были разрушены: ”Расчеты и моделирование теперь необходимо проводить, исходя из предположения, что двери целы”.