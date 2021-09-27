Оппозиция хочет вынести вотум недоверия Танелю Кийку, но не может договориться о причине

Оппозиция хочет, чтобы Танель Кийк ушел в отставку с поста министра. Партии называют различные причины, большая часть которых касается вакцинации населения, но все же единогласия в отношении критики нет.

Председатель Isamaa Хелир-Валдор Сеэдер называет причиной то, что общее руководство решением кризиса в сфере здравоохранения было хаотичным и Кийк не смог с этим справиться удовлетворительным образом. Председатель фракции EKRE Хенн Пыллуаас также называет причиной то, что Кийк не может справиться со своей работой.

Глава соцдемов Индрек Саар называет причиной для вотума в первую очередь темп вакцинации. Саар отмечает, что в отличие от соцдемов Мартин Хельме недоволен "принуждением к вакцинации и полицейским государством".

Оппозиционные партии утверждают, что в отношении Кийка как министра критически настроены не только они, но и некоторые члены коалиционных партий.

Если Саар и Сеэдер считают маловероятным, что на голосовании по вотуму недоверия к оппозиции может присоединиться кто-то из коалиции, то Пыллуаас не хочет отрицать такую возможность. По его словам, многие депутаты от Партии реформ также недовольны работой Кийка.

Лидеры оппозиции уверены, что их разногласия в вопросе формулировки вотума можно решить, но при этом пока еще не называют дату, когда будет вынесен вотум недоверия Танелю Кийку.

Сам Кийк относится к ситуации спокойно и говорит, что не понимает, что именно волнует оппозицию: часть партий говорит о том, что до охвата вакцинации населения в 70% не хватило нескольких процентов, а другая часть — о принуждению к вакцинации.

Кийк добавил, что оппозиционные партии не предложили ему встретиться и обсудить проблемные места и их решения. Министр считает, что критика в его адрес во многом вызвана приближением муниципальных выборов.

То, что к вотуму недоверия присоединится кто-то из коалиции, он не верит. "Я считаю, что все стороны нынешней коалиции заинтересованы в сохранении правительства", — подчеркнул он.