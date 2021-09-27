27.09.2021, 16:11
ФОТО | В столичном Кристийне завершены масштабные дорожные работы(1)
Управа района Кристийне
Завершены масштабные ремонтные работы на участке между улицей Каяка и Таммсааре теэ на Нымме теэ в районе Кристийне. Стоимость работ составила 266 000 евро.
”В ходе работ было обновлено асфальтовое покрытие проезжей части, заменены ветхие бордюры и установлены новые люки. Помимо дорожных работ также проводился уход за деревьями и было выполнено благоустройство территории”, - объяснил старейшина района Яанус Рийбе.
”Нымме теэ — одна из центральных улиц района, которой ежедневно пользуются многие жители района, по ней также проходит много транзитных транспортных средств, поэтому было важно привести в порядок этот участок дороги. Мы рады, что в этом году в районе завершены и другие важные участки улиц. Работы будут продолжены в соответствии с планом”, - добавил Рийбе.