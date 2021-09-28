В Эстонии значительно сократят число зон, где разрешены STS-операции(4)
По словам председателя комиссии по окружающей среде Йоко Алендер, комиссия совместно с представителями Министерства окружающей среды уже провела несколько заседаний, посвященных вопросам операций по передаче нефтепродуктов с судна на судно (STS-операции), и представила свои идеи по защите морской среды от возможного загрязнения.
”По мнению комиссии по окружающей среде, порядок обращения с опасными и вредными веществами во внутренних морских водах должен стать более жестким, чтобы исключить угрозы окружающей среде в этой сфере, особенно когда речь идет о природоохранных зонах”, — пояснила Алендер.
По результатам обсуждения во внутренних морских водах в дальнейшем будет разрешена бункеровка, но осуществлять ее можно будет лишь в определенных якорных зонах. По требованию Министерства экономики и коммуникаций во внутренних морских водах по-прежнему будет разрешена перекачка сжиженного газа с судна на судно.
Заместитель председателя комиссии по окружающей среде Андрес Метсоя указал на сокращение числа якорных зон.
”Согласно изменениям, обращение с опасными и вредными веществами в дальнейшем будет разрешено лишь в определенных якорных зонах. Эти зоны выбраны в соответствии с заказанным анализом рисков”, — сказал Метсоя. Он пояснил, что бункеровка, т.е. перекачка топлива с одного судна на другое для того, чтобы у второго судна было достаточно топлива для продолжения движения, по результатам анализа рисков в дальнейшем будет разрешена в шести якорных зонах (ранее таких зон было 19).
Все якорные зоны в Мууга находятся вблизи порта Мууга, расположены достаточно далеко от жилых районов и береговой линии, но достаточно близко от порта, чтобы обеспечить хорошую доступность и быстрое реагирование на несчастные случаи на море. Обе якорные зоны, предложенные вблизи Таллинна, также расположены на достаточном расстоянии от побережья, пляжей, жилых районов, нуждающихся в защите природных зон, но в то же время находится достаточно близко от водных путей и портов, что также позволяет оперативно реагировать на возможные происшествия.
Комиссия поддерживает мнение, что STS-операции, т.е. операции по перекачке топлива с одного судна на другое с целью дальнейшей транспортировки, должны быть запрещены во внутренних морских водах Эстонии.
По предложению Министерства экономики и коммуникаций во внутренних морских водах Эстонии по-прежнему будет разрешена перекачка сжиженного газа.
Разрешение на обращение с опасными и вредными веществами выдает Департамент полиции и пограничной охраны посредством электронной морской инфосистемы после согласования с Департаментом окружающей среды.
На заседании комиссия отметила, что представленные в коллективном обращении предложения по охране природы морских территорий Эстонии учтены в постановлении правительства.