В октябре одиноко живущие пенсионеры получат пособие. Но не все(75)
Правительство Эстонии пообещало повысить в 2022 году пособие для одиноких пенсионеров с 115 до 200 евро. Однако не все пенсионеры удовлетворяют условиям выплаты этого пособия.
Во-первых, пенсионер должен проживать на своей жилплощади в течение всего периода с 1 апреля по 30 сентября.
Во-вторых на жилплощади пенсионера не должно быть прописано (зарегистрировано) других лиц. При этом не имеет значения, проживает ли в действительности зарегистрированное лицо на жилплощади пенсионера или нет — при выплате пособия учитываются данные Регистра народонаселения.
В третьих, право на получение пособия имеет только пенсионер с небольшой пенсией. Размер назначенной пенсии и ее ежемесячная сумма нетто должна быть меньше чем 1,2-кратной средней пенсии по старости в Эстонии. В 2021 году сумма средней пенсии составляет 636 евро. Сумма нетто — это сумма пенсии, из которой вычтен подоходный налог.
На страничке Департамента социального страхования приводятся два примера.
Пример 1: Елена достигла возраста получения пенсии по старости 15.07.2021 г. Она зарегистрирована (прописана) по своему месту жительства одна. Поскольку по состоянию на 01.04.2021 г. Елена еще не достигла возраста получения пенсии по старости, в этом году она не имеет права на получение пособия одиноко проживающего пенсионера. Если в 2021 году она будет по-прежнему проживать одна, а размер ее пенсии останется меньше 1,2-кратной средней пенсии по старости в Эстонии, у нее появится право на получение пособия в 2022 году.
Пример 2: Ольга проживает одна. В октябре года ей не будет выплачено пособие одиноко проживающего пенсионера, так как при проверке данных выясняется, что по ее месту жительства зарегистрирован также ее племянник Павел, который фактически уже несколько лет на этой жилплощади не проживает. Если Ольга исправит данные в Регистре, и если она продолжит проживать одна, а размер ее пенсии будет по-прежнему меньше 1,2-кратной средней пенсии по старости в Эстонии, то в следующем году у нее появится право на получение пособия.
Ходатайствовать о пособии пенсионеру самому не нужно — после проверки данных Департамент социального страхования выплатит пособие автоматически, если выполнены все условия для выплаты пособия.
Кроме одиноко проживающих пенсионеров, право на получение пособия, имеют также лица, проживающие в попечительских домах (домах престарелых), а также опекуны и опекаемые:
Все лица достигнувшие возраста получения пенсии по старости, получающие круглосуточную попечительскую услугу (т. е. проживающие в попечительском доме), пенсия которых меньше 636 евро, получают пособие одиноко проживающего пенсионера.
Если на одной жилплощади проживают два пенсионера, один из которых получает круглосуточную попечительскую услугу (т. е. находится в попечительском доме), то оба пенсионера имеют право на пособие.
Если на одной жилплощади проживают опекун и опекаемый, и один из них является пенсионером, он имеет право на пособие одиноко проживающего пенсионера. Эти данные Департамент социального страхования проверяет в Регистре народонаселения.
Если пенсионер проживает вместе со своим ребенком (своими детьми), находящихся на иждивении, он имеет право на пособие одиноко проживающего пенсионера. Эта особенность не распространяется на ситуацию, когда на жилплощади бабушки или дедушки зарегистрирован(а) внук (внучка), а предусмотрена лишь для ситуации, когда пенсионер сам воспитывает своего несовершеннолетнего ребенка (в случае, если ребенок учится — до 21 года).
При выплате пособия не учитывается:
- работает или не работает лицо, претендующее на выплату пособия;
- наличие других выплачиваемых лицу социальных пособий и доходов.
Трудовой доход при этом не учитывается, чтобы способствовать трудовой занятости лиц достигнувших пенсионного возраста, в том числе с неполной нагрузкой. Пособие пенсионера не облагается подоходным налогом, и выплаченное пособие не учитывается в качестве дохода при исчислении пособия на проживание (пособия по бедности).