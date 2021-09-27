В октябре одиноко живущие пенсионеры получат пособие. Но не все

Правительство Эстонии пообещало повысить в 2022 году пособие для одиноких пенсионеров с 115 до 200 евро. Однако не все пенсионеры удовлетворяют условиям выплаты этого пособия.

Во-первых, пенсионер должен проживать на своей жилплощади в течение всего периода с 1 апреля по 30 сентября.

Во-вторых на жилплощади пенсионера не должно быть прописано (зарегистрировано) других лиц. При этом не имеет значения, проживает ли в действительности зарегистрированное лицо на жилплощади пенсионера или нет — при выплате пособия учитываются данные Регистра народонаселения.

В третьих, право на получение пособия имеет только пенсионер с небольшой пенсией. Размер назначенной пенсии и ее ежемесячная сумма нетто должна быть меньше чем 1,2-кратной средней пенсии по старости в Эстонии. В 2021 году сумма средней пенсии составляет 636 евро. Сумма нетто — это сумма пенсии, из которой вычтен подоходный налог.

На страничке Департамента социального страхования приводятся два примера.

Пример 1: Елена достигла возраста получения пенсии по старости 15.07.2021 г. Она зарегистрирована (прописана) по своему месту жительства одна. Поскольку по состоянию на 01.04.2021 г. Елена еще не достигла возраста получения пенсии по старости, в этом году она не имеет права на получение пособия одиноко проживающего пенсионера. Если в 2021 году она будет по-прежнему проживать одна, а размер ее пенсии останется меньше 1,2-кратной средней пенсии по старости в Эстонии, у нее появится право на получение пособия в 2022 году.