Яанус Карилайд: оппозиция хочет сделать вакцинацию обязательной?(38)
Карилайд отметил, что в свете последних новостей оппозиция не может прийти к какому-либо конкретному соглашению в тексте вотума. Это говорит о том, что Танелю Кийку пытаются искусственно приписать, что он якобы что-то не сделал в своей работе. ”Оппозиция хочет ограничить свободы и закрыть страну? Или сделать вакцинацию обязательной?”, — задался вопросом Карилайд. ”Центристы смотрят в будущее и сейчас занимаются поиском возможностей, как открыть общество. На сегодняшний день против коронавируса вакцинированы по меньшей мере одной дозой или переболели COVID-19 по более 70% взрослого населения. Если мы достигнем соответствующего показателя среди всего населения страны и показателя 85% среди групп риска, то можно будет начать открывать общество”, — сказал Карилайд.
Парламентская фракция центристов в четверг, 30 сентября в качестве вопроса особой государственной важности организует обсуждение темы ”Как прийти к тому, чтобы снять ограничения в Эстонии”. С докладами выступят министр здоровья и труда Танель Кийк, главврач Северо-Эстонской региональной больницы (PERH) и член научного совета Пеэп Тальвинг, профессор института биомедицины и трансляционной медицины Тартуского университета и руководитель научного совета Ирья Лутсар и депутат парламента Андрей Коробейник.