Яанус Карилайд: оппозиция хочет сделать вакцинацию обязательной?

Карилайд отметил, что в свете последних новостей оппозиция не может прийти к какому-либо конкретному соглашению в тексте вотума. Это говорит о том, что Танелю Кийку пытаются искусственно приписать, что он якобы что-то не сделал в своей работе. ”Оппозиция хочет ограничить свободы и закрыть страну? Или сделать вакцинацию обязательной?”, — задался вопросом Карилайд. ”Центристы смотрят в будущее и сейчас занимаются поиском возможностей, как открыть общество. На сегодняшний день против коронавируса вакцинированы по меньшей мере одной дозой или переболели COVID-19 по более 70% взрослого населения. Если мы достигнем соответствующего показателя среди всего населения страны и показателя 85% среди групп риска, то можно будет начать открывать общество”, — сказал Карилайд.