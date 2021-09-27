Больная коронавирусом Ладынская-Кубитс не устроила очаг заражения в Рийгикогу

На собрании комиссии по культуре инфицированная Ладынская-Кубитс контактировала с Ааду Мустом. У Муста позже поднялась температура, но его тест на коронавирус дал отрицательный результат, а температура на данный момент спала. Депутат вакцинирован от коронавируса.

На том же собрании находилась и министр культуры Аннели Отт, которая, как известно, не вакцинировалась. Отт сообщила, что здорова.

Пресс-секретарь Рийгикогу Кирси Пруудель подтвердила Delfi, что в Рийгикогу нет других зараженных коронавирусом депутатов, кроме Виктории Ладынской-Кубитс, и в парламенте нет очагов заражения.

Ладынская-Кубитс заболела коронавирусом на прошлой неделе. Департамент здоровья отправил из Рийгикогу в самоизоляцию восемь человек, которые не были вакцинированы.