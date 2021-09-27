27.09.2021, 14:11
Больная коронавирусом Ладынская-Кубитс не устроила очаг заражения в Рийгикогу(28)
Foto: Madis Veltman
Депутат от Isamaa Виктория Ладынская-Кубитс заразилась коронавирусом, но это не привело к появлению очага в Рийгикогу. Имевший симптомы болезни Ааду Муст выздоровел.
На собрании комиссии по культуре инфицированная Ладынская-Кубитс контактировала с Ааду Мустом. У Муста позже поднялась температура, но его тест на коронавирус дал отрицательный результат, а температура на данный момент спала. Депутат вакцинирован от коронавируса.
На том же собрании находилась и министр культуры Аннели Отт, которая, как известно, не вакцинировалась. Отт сообщила, что здорова.
Пресс-секретарь Рийгикогу Кирси Пруудель подтвердила Delfi, что в Рийгикогу нет других зараженных коронавирусом депутатов, кроме Виктории Ладынской-Кубитс, и в парламенте нет очагов заражения.
Ладынская-Кубитс заболела коронавирусом на прошлой неделе. Департамент здоровья отправил из Рийгикогу в самоизоляцию восемь человек, которые не были вакцинированы.