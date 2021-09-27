Решение по половине страховых случаев в рамках каско принимается за один день. Почему же приходится ждать дольше?

Райдо Орулайд, руководитель отдела транспортного ущерба ERGO, отмечает, что за полгода компания принимает решение насчет более чем 5000 страховых случаев в рамках страхования каско. Приблизительно половина случаев разрешается, то есть, принимается решение о компенсации ущерба страховой компанией, в течение одного дня.

”Скорость рассмотрения большей частью зависит от того, какая информация нам предоставляется для открытия страхового случая, а не от того, насколько мал или велик ущерб. Нам доводилось в течение дня принимать решение о выплате компенсации за списываемое транспортное средство в размере 20 000 евро и выплачивать ее, поскольку обстоятельства были ясны, а всю необходимую информацию мы получили быстро. Если при открытии страхового случая имеется весь материал, нам не нужна дополнительная информация, не нужно ничего уточнять, то решение принимается быстро”, — рассказывает Орулайд.

Он добавляет, что рассмотрение случая занимает дольше, когда его обстоятельства не ясны — например, участники ДТП не пришли к соглашению по поводу причинения ущерба, податель требования не оформил его в соответствии с инструкциями, полученными от страховой компании, либо клиент не отвечает на заданные ему дополнительные вопросы. ”Если у клиента есть фотографии либо видео с места происшествия, фиксирующие ситуацию непосредственно после реализации ущерба, это будет весьма полезно. В случае ДТП рекомендуем на месте прийти к консенсусу о том, по чьей вине причинен ущерб, и заключить соответствующее письменное соглашение, а при необходимости привлечь полицию”.