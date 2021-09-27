"Мы сидим на тикающей бомбе". В школах царит хаос, а заражение коронавирусом набирает обороты(118)
"Мы сидим на тикающей бомбе", — описывает ситуацию, царящую сейчас в школах, один учитель из Тарту. По ее словам, ни Департамент здоровья, ни Министерство образования не смогли объяснить или установить понятные ограничения в школах.
Согласно статистике Департамента здоровья, за последние недели резко подскочило число больных коронавирусом среди 10–14-летних. Также заметен рост заражения и среди школьников других возрастных групп.
Однако точное число зараженных учителей и учеников никому неизвестно. Еженедельный обзор Департамента здоровья будто бы говорит, что заражены всего 42 учителя и 248 учеников, но Министерство образования сообщило, что в образовательных учреждениях есть уже 45 очагов заражения и коронавирусом больны 555 детей и взрослых.
При этом данная статистика не учитывает тех зараженных, кто не является частью какого-либо очага. Поэтому невозможно точно сказать, сколько учителей заражены коронавирусом вне очагов заражения — пара десятков или же сотня? Сообщается о случаях, когда школьные медсестры покидали должность из-за увеличившейся нагрузки.
Многие учителя жалуются не непрофессиональный подход Департамента здоровья к ситуации в школах: информация быстро меняется, департамент посылает противоречивую информацию, сложно понять, каким ученикам можно продолжать ходить в школу, а каким нужно отправиться на самоизоляцию.
Особенно много проблем возникает с сообщениями с требованием самоизоляции. Было много случаев, когда учеников оповещали об этом спустя несколько дней — иногда даже ближе к концу требуемого периода самоизоляции.
Департамент здоровья не отрицает, что их сообщения с требованием самоизоляции запаздывают. По его словам, школы сами выявляют близкоконтактных инфицированного и на составление списка уходит много времени. Только потом список отправляется департаменту, который рассылает соответсвующие сообщения.
Чем больше инфицированных, тем больше нагрузка, что также может быть причиной задержки, поясняет департамент. Тем временем зараженный коронавирусом ребенок может продолжать ходить в школу, не подозревая о болезни, в результате чего коронавирус распространяется и ситуация ухудшается все больше.
Еще более абсурдная ситуация царит с выявлением близкоконтактных, чем приходится заниматься учителям. По словам одного учителя, Департамент здоровья не разглашает имя инфицированного ученика (сообщается только класс и пол), но просит составить список его близких контактов. Учителям же приходится играть в детектива и обзванивать родителей, чтобы выяснить, кто из детей заразился.
Кроме того, детей младше 12 лет не тестируют на коронавирус, поэтому они могут продолжать ходить в школу, не подозревая о болезни.