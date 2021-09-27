ПРЯМО СЕЙЧАС | Все, что нужно знать о вакцинации от COVID-19. На русском языке!

”К настоящему моменту в Эстонии вакцинировано свыше 66 процентов совершеннолетнего населения. В то же время по-прежнему много людей, которые сомневаются и нуждаются в дополнительной информации о вакцинах и вакцинации. Поэтому мы с помощью Эстонской национальной телерадиовещательной корпорации организуем большой инфочас о вакцинации как на эстонском, так и на русском языке, на которых отвечать на вопросы людей пригласили лучших экспертов в своей области. Надеюсь, что ответы и разъяснения топовых специалистов помогут достичь информированного решения о вакцинации и тем, кто не успел ещё вакцинироваться”, — сказал министр здоровья и труда Танель Кийк.