Места на бесплатные курсы эстонского в этом году заполнялись медленнее(4)
Фонд интеграции уже не первый год предлагает взрослым возможность изучения эстонского языка на уровнях A1, A2, B1, B2 и C1, и за это время многие желающие успели там поучиться. Несмотря на то, что об эффективности курсов бывшие ученики частенько спорят в социальных сетях, в одном из таких обсуждений уже проходившая обучение Ирина подтверждает, что места разбирают в считанные минуты, и нужно успеть зарегистрироваться. А Жанна, которая также занималась на курсах, вспоминает, что уже за первый месяц заметно подтянула язык.
Обучение, которое организует Фонд интеграции, бесплатное, нужно лишь выбрать подходящую для себя группу. Для этого на сайте фонда существует специальный тест на определение уровня знания языка. Как известно, в Ида-Вирумаа средний уровень знания эстонского ниже, чем, например, в столице, но именно там в этом году свободные места на языковые курсы оставались даже спустя несколько дней.
Виноват коронавирус
”Регистрация на курсы была активной как раньше, так и сейчас. Большая часть мест — более 1300 — была распределена сразу же в первый день регистрации (25.08). Все места в основных группах заполнились сразу же. Сейчас (31.08) еще остаются свободные места в запасных группах на некоторых очных курсах в Ида-Вирумаа, что может быть связано с тем, что не все хотят записываться в запасные группы, также не у всех желающих изучать язык есть возможность представить COVID-сертификат, который, согласно распоряжению правительства, является обязательным при участии в дополнительном обучении”, — говорит руководитель сферы языкового обучения Фонда интеграции Яна Тонди.
Она добавляет, что места на курсах, которые не заполняются в ходе онлайн-регистрации, распределяются среди тех людей, которые до этого посетили консультацию в Фонде интеграции и находятся в ожидании места на курсах, или теми, кто после успешного продолжения прошлого курса продолжает обучение. Таким образом, все места на курсах заполняются.
Действительно, пандемия и введенные в конце лета меры правительства внесли свои коррективы не только в организацию обучения, но и во многие другие сферы жизни людей. Однако в некоторых учреждениях те, кто не болел коронавирусом, не прививался от него и не делал ПЦР-тест в последнее время, то есть те, кто не может показать необходимый QR-код, все равно имеют возможность пойти в спортзал или в кино — надо только сделать экспресс-тест на месте. Будет ли такая возможность и на курсах эстонского? Яна Тонди отвечает, что нет.
”В соответствии с распоряжением правительства в дополнительном обучении можно участвовать при предъявлении COVID-сертификата. Тесты проводить перед уроками не будут. Бесплатные курсы эстонского языка финансируются из государственного бюджета, эти средства ограничены и предусмотрены для обучения языку”, — объясняет она.
Онлайн не для всех
В таком случае, возможно, имело бы смысл в условиях пандемии сделать только онлайн-курсы? Тогда все желающие могли бы пройти обучение вне зависимости от наличия сертификата.
”Мы анализируем ожидания и возможности наших клиентов, и на основе этого можем сказать, что одной их части больше подходит онлайн-обучение, а другой — очное обучение, поэтому мы предлагаем обе возможности, — отвечает Яна Тонди. — В связи с распространением коронавируса мы стали предлагать больше онлайн-курсов. В период, когда контактное обучение невозможно было проводить, все наши уроки и мероприятия были переведены в электронную среду. Сейчас, когда очное обучение возможно при предъявлении COVID-сертификата, предлагаем нашим клиентам и эту возможность”.
Кстати, отмечает руководитель сферы языкового обучения Фонда интеграции, в настоящее время идет конкурс на поиск организатора языкового обучения в Ида-Вирумаа, где большая часть учебных мест будет предложена на онлайн-курсах. Новые места откроются для регистрации в октябре.
”Все курсы, которые организует Фонд интеграции, бесплатные. Для регистрации будет предложено еще около 370 мест на уровнях A1, A2, B1, B2, C1 как в очной форме, например, в Силламяэ, Йыхви, Кохтла-Ярве, Ахтме, Кивиыли, так и онлайн, в которых можно принять участие независимо от места жительства, — рассказывает Тонди. — Разделения онлайн-курсов по месту мы не делаем и никогда не делали — участвовать в них можно из любой точки Эстонии”.
Большинство доходит до конца
Несмотря на пандемию, отмечает Яна Тонди, заполняемость курсов всегда полная, а желающих пройти обучение всегда больше, чем предложенных мест. Но до конца обучения доходят не все.
”В среднем успешно оканчивает курсы 75–80% учащихся. Около 20% посещают курсы нерегулярно или прерывают обучение. Причины этого чаще всего связаны с личной жизнью учащихся”, — поясняет руководитель сферы языкового обучения Фонда интеграции.
Она добавляет, что курсы открыты как для местных постоянных жителей, так и для новых иммигрантов, приехавших сюда учиться или работать, у которых есть личный идентификационный код Эстонии.
”Большая часть учащихся — это местные русскоязычные жители, но практически все группы всегда разнообразны по своему составу”, — констатирует Яна Тонди.