Места на бесплатные курсы эстонского в этом году заполнялись медленнее

Фонд интеграции уже не первый год предлагает взрослым возможность изучения эстонского языка на уровнях A1, A2, B1, B2 и C1, и за это время многие желающие успели там поучиться. Несмотря на то, что об эффективности курсов бывшие ученики частенько спорят в социальных сетях, в одном из таких обсуждений уже проходившая обучение Ирина подтверждает, что места разбирают в считанные минуты, и нужно успеть зарегистрироваться. А Жанна, которая также занималась на курсах, вспоминает, что уже за первый месяц заметно подтянула язык.

Обучение, которое организует Фонд интеграции, бесплатное, нужно лишь выбрать подходящую для себя группу. Для этого на сайте фонда существует специальный тест на определение уровня знания языка. Как известно, в Ида-Вирумаа средний уровень знания эстонского ниже, чем, например, в столице, но именно там в этом году свободные места на языковые курсы оставались даже спустя несколько дней.

Виноват коронавирус



”Регистрация на курсы была активной как раньше, так и сейчас. Большая часть мест — более 1300 — была распределена сразу же в первый день регистрации (25.08). Все места в основных группах заполнились сразу же. Сейчас (31.08) еще остаются свободные места в запасных группах на некоторых очных курсах в Ида-Вирумаа, что может быть связано с тем, что не все хотят записываться в запасные группы, также не у всех желающих изучать язык есть возможность представить COVID-сертификат, который, согласно распоряжению правительства, является обязательным при участии в дополнительном обучении”, — говорит руководитель сферы языкового обучения Фонда интеграции Яна Тонди.

Она добавляет, что места на курсах, которые не заполняются в ходе онлайн-регистрации, распределяются среди тех людей, которые до этого посетили консультацию в Фонде интеграции и находятся в ожидании места на курсах, или теми, кто после успешного продолжения прошлого курса продолжает обучение. Таким образом, все места на курсах заполняются.