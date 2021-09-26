26.09.2021, 15:54
ФОТО | В Виляндимаа в аварию попал мотоциклист
В воскресенье, примерно в 14:30, в Вильяндимаа, на 8 километре шоссе Кярстна-Раассилла произошла авария - мужчина на мотоцикле Yamaha съехал с проезжей части в кювет.
Мотоциклист получил серьезные ранения, его доставили в Тартускую больницу.
По предварительным данным, три мотоциклиста двигались в сторону Кярстна, неожиданно на их полосу выехала машина, которая двигалась во встречном направлении. Чтобы избежать столкновения с автомобилем, мотоциклист съехал на обочину, но не справился с управлением и упал в кювет.
Детали ДТП устанавливаются.