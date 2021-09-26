Luminor выпустил облигации на 300 миллионов евро

По словам финансового директора Luminor Палле Нордала, это важный шаг на пути к соблюдению будущих нормативных требований, что также укрепит структуру ответственности банка и расширит его базу инвесторов. ”Значительная поддержка инвесторов является признаком финансовой устойчивости Luminor и позитивных перспектив экономики стран Балтии. Эти сделки обеспечивают нам хорошую позицию для продолжения поддержки клиентов и роста бизнеса на наших внутренних рынках в Эстонии, Латвии и Литве”.

14 и 15 сентября Luminor провёл серию виртуальных встреч с европейскими компаниями по управлению активами. Облигации банка были выпущены 16 сентября после получения положительных отзывов от инвесторов, в том числе тех, кто пожелал продать свои существующие облигации Luminor со ставкой 1,375% и сроком погашения в 2022 году.

Спрос на новые облигации значительно превысил предложение: Luminor получил заявки на подписку более чем от 80 инвесторов более чем из 20 стран. Объём, качество и разнообразие заявок позволили Luminor установить купон по новой ценной бумаге на уровне всего 0,539%, что на сегодняшний день является для Luminor самым низким уровнем среди облигаций такого типа. Заявки от немецкоязычных европейских инвесторов составили треть всех заявок. Большой интерес проявили инвесторы из стран Балтии, Западной Европы и Средиземноморья.

Облигация, имеющая рейтинг Baa1 от агентства Moody's, и котирующаяся на Ирландской фондовой бирже, была выпущена банком Luminor в рамках EMTN-программы и программы залоговых облигаций. В качестве одного из организаторов обеих сделок выступило подразделение Luminor Markets.