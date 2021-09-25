Очереди, пробки и закрытые заправки. Британцы второй день панически скупают бензин

Подобная же картина наблюдалась и накануне. Корреспондент ТАСС проехал с десяток бензоколонок в Лондоне, графствах Эссекс и Кембриджшир. Если утром очереди из машин были не столь большие, то уже днем вдоль дорог с обеих сторон выстраивалась в ряд по 10-15 машин, чтобы заехать на станцию. К вечеру ситуация усугубилась, что особенно было заметно на автотрассах, когда пробка начиналась уже на съездах на бензоколонки, то есть за несколько сотен метров до самих колонок.

Больше повезло тем, кто доехал до станции Shell также на севере столицы. Тут топливо было, но, чтобы добраться до колонки, приходилось подождать минут сорок. "Хвост" из машин, образовавшийся из-за этого на дороге, создавал помехи для проезжающих мимо машин. Красные двухэтажные автобусы с пассажирами и леговушки ожидали, когда им можно будет продолжить путь.

Не лучше была ситуация и на независимой заправке неподалеку. Там можно было увидеть погасшее табло, раньше на нем были указаны цены на бензин и дизтопливо. Некоторые водители все же пытались подождать, но, понаблюдав несколько минут за работниками станции, расслабленно смотрящими куда-то в недра люков, распахнутых над подземными хранилищами, разворачивались.

На другой станции этой же фирмы не понадобилось даже конусов — желтые таблички с неутешительным предупреждением виднелись еще издалека, а там, где их не хватило, заправочные пистолеты были просто обмотаны пластиковыми пакетами.

Утром в субботу из четырех бензоколонок на севере Лондона , на которые заехал корреспондент ТАСС, топлива не было на трех. На станции Esso въезд на территорию АЗС был перекрыт пластиковыми конусами. На каждом из заправочных пистолетов висела желтая пластиковая табличка с надписью: "Просим прощения, не используется". Водители нескольких подряд машин, увидев отсутствие заторов на въезд, включали поворотник при приближении к заправке, но, притормозив и разобравшись, в чем дело, разочарованно проезжали мимо. "И тут нет. Невообразимо!" — воскликнул один из них и уехал, видимо, на дальнейшие поиски бензина.

Длинные очереди из машин второй день подряд образуются на британских автозаправочных станциях из-за опасений автолюбителей, что острая нехватка водителей грузовиков приведет к перебоям в поставках топлива. И, как убедился корреспондент ТАСС в субботу, топлива во многих местах и правда нет. Сложно сказать, происходит это из-за проблем с его доставкой или из-за панических настроений населения.

В итоге на узких дорогах образовались крупные пробки, а навигатор невозмутимо раскрашивал только что бывшей свободной трассу в красный цвет, безапелляционно добавляя лишние десятки минут к пути.

Телеканал Sky News с утра субботы показывает снятые ночью кадры, когда многие водители решили специально подъехать на автозаправочные станции в те часы, когда они обычно пустуют. Но и здесь их ждали пробки и очереди. На некоторых бензоколонках из-за ажиотажного спроса топливо полностью закончилось, на других ввели лимит на покупку — топлива на £30 в одни руки. Вернее, в один бак.

Когда и почему началась паника

Панические настроения начали охватывать жителей Великобритании в четверг. Тогда нефтяная корпорация BP закрыла ряд АЗС в Великобритании из-за проблем с поставками бензина. Компания пояснила это нехваткой водителей бензовозов.

Кадровые проблемы связаны как с пандемией, так и с Brexit. За последние два года Великобританию покинули тысячи работавших в королевстве профессиональных водителей из стран ЕС, а подготовку новых затруднила пандемия, из-за которой экзамены на водительские права долго не проводились во многих странах.

В случае с BP речь шла всего лишь о паре десятков из 1,2 тыс. станций BP по всей стране. Но люди быстро сделали вывод, что залить полный бак лишним не будет.

И бензин внезапно стал столь же дефицитным товаром, как туалетная бумага, макароны, мука и яйца в начале пандемии коронавируса в прошлом году. Власти и профильные организации заверяют водителей, что бензина в стране хоть отбавляй и что хватит его на всех, но ажиотажа это не уменьшает.

Фактор ажиотажа

Президент Автомобильной ассоциации Великобритании Эдмунд Кинг так и сказал: нехватку топлива создает его паническая скупка, а не проблемы с поставками. "В начале этой недели были определенные проблемы с цепочкой поставок из-за нехватки водителей грузовиков, но это было очень локальной проблемой", — сказал он в субботу в эфире Би-би-си, заверив, что остальное — дело рук самих автолюбителей.