25.09.2021, 20:50
Житель Финляндии выиграл в лотерею 22 млн евро(15)
Foto: Karin Kaljuläte
За 10 лет существования лотереи жители Финляндии получали джекпот 20 раз, пишет Yle.
Главный приз лотереи Eurojackpot вновь пришелся на Финляндию.
Согласно компании Veikkaus, житель Кристиинанкаупунки выиграл 22,2 млн евро. Победитель не использовал карту Veikkaus, поэтому ему придется приехать за выигрышем в офис Veikkaus в Хельсинки.
За 10 лет существования лотереи жители Финляндии получали джекпот 20 раз. Крупнейший в истории джекпот размером почти 92 млн был выигран два года назад в Сиилиярви.