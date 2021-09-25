Банк об отмене повышения акцизов: содействие автотранспорту не отвечает интересам общества

На завершающейся неделе, то есть несколько неожиданно, стало известно, что повышение акцизов на электроэнергию и топливо, запланированное на весну 2022 года, отменяется. По предложению министра финансов планируется отложить повышение акцизов как минимум на год. Это решение вызвано резким скачком цен на электроэнергию, хотя отказ от повышения акцизов на моторное топливо, вероятно, можно отнести на счет активного лоббирования со стороны представительной организации продавцов топлива. Нельзя сказать, что в пользу этого решения нет аргументов. Во-первых, налоговые поступления оказались значительно большими, чем прогнозировалось, а значит, в бюджете меньше дыр, которые нужно затыкать. Экономический прогноз Министерства финансов также стал гораздо более оптимистичным: рост должен составить 9,5% в этом году и 4% в следующем. Помимо снижения необходимости быстрого поиска источника налоговых поступлений, отсрочке повышения акцизов содействует быстрая инфляция. В ближайшие месяцы из-за роста цен на энергоносители, особенно на электроэнергию, уровень инфляции в Эстонии будет превышать 5%. Перспективы на предстоящий год неясны, поэтому правительство не хочет дополнительно подогревать инфляцию потребительских цен.

Даже если отказ от повышения налогов основан на благородных побуждениях при таких хороших налоговых поступлениях еще и удержать инфляцию под контролем, этот план имеет существенные недостатки. Возможно, самым важным из них для экономики в целом является тот факт, что на самом деле налоги нужно повышать как раз в то время, когда они хорошо поступают. Сегодня можно посмотреть практически на любой экономический показатель и убедиться, что конъюнктура очень хороша. Однако, возможно, в долгосрочных интересах страны стоит приглушить музыку вместо того, чтобы добавлять громкости. Согласно прогнозу SEB, в этом и следующем году потребление домохозяйств в постоянных ценах вырастет более чем на 7%. Eesti Pank только что опубликовал свой последний экономический прогноз, который обещает 9% роста в этом году и более 5% в следующем. Конечно, с человеческой точки зрения два года потребительского ажиотажа могут оказаться довольно радостными, но если вдуматься, это не делает нас богаче как страну.