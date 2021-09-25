Valio заменит маркировку молочных продуктов "годен до" на "лучше употребить до". К чему это приведет?(13)
”Эстонские потребители привыкли, что на свежих продуктах, а также на молоке и молочных продуктах отмечена дата окончания периода реализации. В то же время многие потребители в своих отзывах отмечают, что нашу продукцию можно спокойно использовать даже через несколько дней по истечении периода реализации. Именно поэтому мы давно обсуждаем, следуя примеру наших северных соседей, переход к методу маркировки ”лучше употребить до”, который точнее отражал бы сегодняшнюю реальность. Поскольку подобное фундаментальное изменение требует также изменения образа мышления потребителей, хорошо, что теперь, под руководством Министерства сельского хозяйства, зарождается совместное межотраслевое сотрудничество”, — говорит Неле Йыэмаа, директор по маркетингу и разработке продукции Valio.
Она добавляет, что переход будет постепенным, поскольку новая система требует отдельной оценки рисков для каждой группы продуктов. Цель состоит в том, чтобы убедиться, что продукция безопасна для потребителя даже после того как истек срок реализации. По словам Йыэмаа, это не займет много времени, поскольку для определения нынешнего срока годности для каждого продукта были проведены многочисленные тесты на срок хранения, что подтверждает опыт изменений в микробиологических, вкусовых и ароматических характеристиках молочных продуктов в течение жизненного цикла продукта.
Что повлечет за собой изменение упаковки для потребителей и как правильно читать новую упаковку?
Маркировка ”годен до” на упаковке указывает окончательную дату реализации и использования. Такая система обычно используется для скоропортящихся продуктов и дает ясный сигнал о том, что продукты нельзя продавать или потреблять после указанной даты, поскольку они могут поставить под угрозу здоровье человека.
Маркировка ”лучше употребить до” указывает дату минимального срока хранения запечатанной упаковки пищевых продуктов и не означает автоматически, что продукт может быть несъедобным сразу после обозначенной даты. Продукты с пометкой ”лучше употребить до” можно продавать и употреблять также после указанной даты.
Указание отмеченной даты основано на результатах испытаний на долговечность, т. е. испытаний, в которых микробиологические, вкусовые и ароматические характеристики продуктов проверяются по истечении определенного срока времени.
”При новой маркировке для потребителей это означает, что формулировка ”годен до” на упаковке будет заменена формулировкой ”лучше употребить до”, и таким образом продукт безопасен для использования даже после даты, указанной на упаковке. По сути, так было и раньше, но маркировка ”годен до” на упаковке устанавливает четкие ограничения на продажу пищевых продуктов. Это означает, что даже если молочный продукт полностью съедобен, хранится в предписанных условиях и упаковка закрыта, он все равно попадет в мусорный бак из-за превышенного срока годности”, — поясняет Йыэмаа.
Йыэмаа признает, что помимо различий в правилах люди не всегда различают эти принципиально разные маркировки, и считается, что сразу после даты ”лучше употребить до” продукт следует выбросить. ”В случае молочных изделий эта дата была установлена с учетом лучших вкусовых и качественных характеристик продуктов. Таким образом, даже через несколько дней закрытая упаковка сметаны или творожного крема могут быть полностью безопасными для еды и приготовления пищи”, — поясняет Йыэмаа и рекомендует всегда проводить небольшую домашнюю проверку, прежде чем выбрасывать еду.
”Даже если дата, указанная на упаковке, истекла, вы все равно можете посмотреть, понюхать и попробовать продукт, прежде чем выбросить его, и только после этого решить, потеряла ли еда свою свежесть или все еще идеально подходит для употребления”, — считает она.