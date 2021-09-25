Valio заменит маркировку молочных продуктов "годен до" на "лучше употребить до". К чему это приведет?

”Эстонские потребители привыкли, что на свежих продуктах, а также на молоке и молочных продуктах отмечена дата окончания периода реализации. В то же время многие потребители в своих отзывах отмечают, что нашу продукцию можно спокойно использовать даже через несколько дней по истечении периода реализации. Именно поэтому мы давно обсуждаем, следуя примеру наших северных соседей, переход к методу маркировки ”лучше употребить до”, который точнее отражал бы сегодняшнюю реальность. Поскольку подобное фундаментальное изменение требует также изменения образа мышления потребителей, хорошо, что теперь, под руководством Министерства сельского хозяйства, зарождается совместное межотраслевое сотрудничество”, — говорит Неле Йыэмаа, директор по маркетингу и разработке продукции Valio.

Она добавляет, что переход будет постепенным, поскольку новая система требует отдельной оценки рисков для каждой группы продуктов. Цель состоит в том, чтобы убедиться, что продукция безопасна для потребителя даже после того как истек срок реализации. По словам Йыэмаа, это не займет много времени, поскольку для определения нынешнего срока годности для каждого продукта были проведены многочисленные тесты на срок хранения, что подтверждает опыт изменений в микробиологических, вкусовых и ароматических характеристиках молочных продуктов в течение жизненного цикла продукта.

Что повлечет за собой изменение упаковки для потребителей и как правильно читать новую упаковку?

Маркировка ”годен до” на упаковке указывает окончательную дату реализации и использования. Такая система обычно используется для скоропортящихся продуктов и дает ясный сигнал о том, что продукты нельзя продавать или потреблять после указанной даты, поскольку они могут поставить под угрозу здоровье человека.