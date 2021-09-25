25.09.2021, 09:30
ФОТО И ВИДЕО | В Таллинне пьяный водитель на автомобиле Bolt Drive врезался в машину скорой помощи(43)
20-летний мужчина с признаками алкогольного опьянения на автомобиле Škoda Scala врезался сзади в машину скорой помощи Mercedes Benz Sprinter, которой управлял 31-летний мужчина.
Присутствовавший на месте оценил скорость автомобиля в 100-150 км/ч (предельная скорость там 70 км/ч). Это позволяет заподозрить и то обстоятельство, что в таком промежутке скорости застряла стрелка спидометра автомобиля. На видео и в галерее видны деформированный перед и другие повреждения автомобиля Bolt Drive:
Водителя Škoda доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу. Более точные обстоятельства ДТП выясняются. Полиция просит свидетелей связаться по инфотелефону полиции 6123000 или по электронной почте pohja.lmt@politsei.ee.