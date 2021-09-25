ЧП и криминал
25.09.2021, 09:30

ФОТО И ВИДЕО | В Таллинне пьяный водитель на автомобиле Bolt Drive врезался в машину скорой помощи

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Foto: Taavi Sepp
В пятницу, 24 сентября, в 23:35 сообщили о ДТП в Таллинне у дома по адресу Тарту мнт, 104.

20-летний мужчина с признаками алкогольного опьянения на автомобиле Škoda Scala врезался сзади в машину скорой помощи Mercedes Benz Sprinter, которой управлял 31-летний мужчина.

Присутствовавший на месте оценил скорость автомобиля в 100-150 км/ч (предельная скорость там 70 км/ч). Это позволяет заподозрить и то обстоятельство, что в таком промежутке скорости застряла стрелка спидометра автомобиля. На видео и в галерее видны деформированный перед и другие повреждения автомобиля Bolt Drive:

Водителя Škoda доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу. Более точные обстоятельства ДТП выясняются. Полиция просит свидетелей связаться по инфотелефону полиции 6123000 или по электронной почте pohja.lmt@politsei.ee.

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