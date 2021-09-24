КАРТА | Ученые предупреждают: эпидемическая ситуация тревожная. Заболеваемость в Северной Эстонии будет расти

По сравнению с предыдущими неделями наибольший рост зафиксирован в Харьюмаа. Некоторое повышение уровня содержания в сточных водах коронавируса отмечено также в Пярнумаа и Ляэнемаа. По-прежнему COVID-19 не обнаружен в пробах на Хийумаа.

Данные последних трех недель показывают постоянный рост числа населенных пунктов с очень большим содержанием коронавируса в сточных водах. Число городов с низким содержанием вируса сокращается.

По словам профессора Тартуского университета в области технологии антимикробных соединений Танеля Тенсона, более нельзя утверждать, что ситуация в Эстонии остается стабильной.

"Если на этой неделе заболеваемость выросла в Центральной Эстонии, то следующим регионом, где нужно ждать роста числа инфицированных, будет Северная Эстония. Количество частиц COVID-19 в Харьюмаа наполовину больше, чем в среднем по Эстонии. Не ждем улучшения ситуации и в Южной Эстонии, где тоже показатели продолжают оставаться заметно выше средних по стране", — отметил Тенсон.

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