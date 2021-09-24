Средняя зарплата работников государственных и муниципальных учреждений Эстонии превышает 1800 евро(13)
По словам министра государственного управления Яака Ааба, пандемия показала, насколько важна хорошо функционирующая и профессиональная публичная служба. ”Работники государственных учреждений и учреждений местных самоуправлений смогли быстро адаптироваться к изменившейся рабочей среде и новым задачам, которые увеличили рабочую нагрузку в разы. Наряду с борьбой с пандемией на передовой государственные учреждения и местные самоуправления продолжали выполнять свою основную работу. Именно для того, чтобы услуги доходили до людей, а государство функционировало независимо от кризиса”.
Продолжались важные отраслевые реорганизации: начал работу Департамент по делам образования и молодежи, была завершена подготовка к созданию Департамента окружающей среды, Департамента сельского хозяйства и продовольствия и Департамента транспорта. Были открыты дома госслужб в Раквере и Йыхви. Цифровые решения упростили (удаленную) работу и сделали ее более гибкой.
Министр отметил, что организационная реструктуризация будет продолжаться и в будущем, с целью объединения отраслевого опыта, что позволит повысить синергию и обеспечить более высокое качество услуг. ”От изменений, вызванных слиянием, часто ожидают экономии затрат, но это не самоцель, скорее высвободившиеся ресурсы должны быть направлены на развитие услуг и персонала путем постоянной оптимизации процессов”, — добавил Ааб.
Количество публичных служащих остается на уровне 3% от трудоспособного населения Эстонии. На публичной службе занят 28 371 человек: 22 834 в государственных учреждениях и 5 537 в учреждениях местных самоуправлений. 37% из них составляли спецслужащие. За год состав публичной службы увеличился на 2,7%, включая спецслужащих — 2,6%. Более значительно увеличилось количество служащих в Силах обороны (+161). На рост также повлияло создание Департамента по делам образования и молодежи, но не из-за увеличения количества служащих, а из-за перевода работников (+396) объединенных учреждений (SA Innove, SA Archimedes, Фонд информационных технологий в сфере образования, Эстонский центр молодежной работы) на публичную службу. Эта реорганизация также повлияла на рост числа сотрудников Государственного центра услуг поддержки (+35).
Возрастной, гендерный и образовательный состав остается стабильным на протяжении многих лет. Средний возраст служащих составил 43,6 года. Женщин немного больше, чем мужчин, но в спецслужбе мужчин больше. Доля служащих с высшим образованием составила 62%, а среди всех занятых в Эстонии — 43%. Добровольная текучесть кадров снизилась на несколько процентных пунктов: до 6% в государственных учреждениях и 8% в учреждениях местных самоуправлений.
Среднемесячная брутто-зарплата на публичной службе составляла 1 813 евро. Среднемесячная брутто-зарплата составляла 1846 евро (+ 4,9%) в государственных учреждениях и 1588 евро (+ 4,1%) в учреждениях местных самоуправлений. В прошлом году средний разрыв между среднемесячной заработной платой в государственных учреждениях и медианой общего рынка составил 12,4%, в том числе в среднем 17% для ведущих специалистов и руководителей первичного звена.
Юлле Харак, и.о. руководителя отдела государственного управления и публичной службы, подчеркнула, что ключевые слова будущего — это постоянное внедрение современных моделей организации труда. ”Мы надеемся, что гибкий набор персонала по всей Эстонии и удаленная работа повысят привлекательность государства как работодателя. Исследование приверженности публичной службе показало, что служащие ценят и считают в своей работе важным служение наилучшим образом своей стране и народу, их лояльность высока, и мы хотим, чтобы это так и оставалось. Вот почему важно обеспечить им достойную оплату труда и возможности для развития, поскольку их задача — постоянно приспосабливаться к меняющимся потребностям общества”.
Отчет о публичной службе за 2020 год представляет собой сводную информацию о наиболее важных событиях и показателях в сфере кадров в государственных учреждениях и учреждениях местных самоуправлений. Далее отчет будет представлен правительству и Рийгикогу.
Ознакомьтесь с отчетом на сайте Министерства финансов https://www.rahandusministeerium.ee/et/riigi-personalipoliitika/personali-ja-palgastatistika