Средняя зарплата работников государственных и муниципальных учреждений Эстонии превышает 1800 евро

По словам министра государственного управления Яака Ааба, пандемия показала, насколько важна хорошо функционирующая и профессиональная публичная служба. ”Работники государственных учреждений и учреждений местных самоуправлений смогли быстро адаптироваться к изменившейся рабочей среде и новым задачам, которые увеличили рабочую нагрузку в разы. Наряду с борьбой с пандемией на передовой государственные учреждения и местные самоуправления продолжали выполнять свою основную работу. Именно для того, чтобы услуги доходили до людей, а государство функционировало независимо от кризиса”.

Продолжались важные отраслевые реорганизации: начал работу Департамент по делам образования и молодежи, была завершена подготовка к созданию Департамента окружающей среды, Департамента сельского хозяйства и продовольствия и Департамента транспорта. Были открыты дома госслужб в Раквере и Йыхви. Цифровые решения упростили (удаленную) работу и сделали ее более гибкой.

Министр отметил, что организационная реструктуризация будет продолжаться и в будущем, с целью объединения отраслевого опыта, что позволит повысить синергию и обеспечить более высокое качество услуг. ”От изменений, вызванных слиянием, часто ожидают экономии затрат, но это не самоцель, скорее высвободившиеся ресурсы должны быть направлены на развитие услуг и персонала путем постоянной оптимизации процессов”, — добавил Ааб.