Wise: комиссия за денежные переводы слишком высока. Когда можно ожидать ее снижения?

Сотни миллионов людей по всему миру зависят от денежных переводов, и трансграничное движение денег существенно важно для финансирования образования и здравоохранения.

Из 13 стран G20 (в т.ч. США, Германия и Франция) отсылается почти половина всех международных денежных переводов в мире. И все-таки комиссии за переводы в этих странах по-прежнему высоки, и за первый квартал этого года составили в среднем 6,49%.

Согласно 10-й цели программы устойчивого развития ООН средняя комиссия за переводы должна опуститься во всем мире ниже 3% к 2030 году. Анализ показал, что даже при оптимистичном сценарии такого в странах G20 скорее всего не произойдет. 10-я цель программы устойчивого развития была представлена в 2015 году, и с этого момента страны G20 снизили комиссию в среднем примерно на 1%.

Есть страны, которые достигли существенного прогресса в снижении комиссии. Например, Россия снизила ее ниже поставленной цели. Модель, построенная на основании более ранних данных, прогнозирует, что к 2030 году только Канада и Южная Корея могут достичь цели. В то же время непонятно, продолжится ли в этих странах снижение комиссии, которое было вызвано пандемией и внедрением дигитальных услуг, тем же темпом.

По словам соучредителя и исполнительного директора Wise Кристо Кяэрманна, вызывает тревогу тот факт, что комиссия в странах G20 за последние шесть лет снизилась всего на 1%.

”Денежные переводы являются важной частью жизни миллионов семей, особенно тогда, когда экономическая ситуация неустойчива. И все-таки людям до сих пор непонятно, сколько на самом деле стоит перевод денег заграницу, потому что помимо комиссии цена формируется и за счет дополнительных расходов, скрытых в курсах обмена валют.