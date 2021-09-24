ФОТО | Подземный этаж, террасы. Новый детский сад обойдется Таллинну в 7,5 млн евро

Сегодня, 24 сентября было официально передано здание Таллиннского детского сада Винди строительной фирме. Здание передали старейшина района Кристийне Яанус Рийбе и директор детского сада Винди Нонна Мелтсас.

”В августе стали известны результаты тендера, а уже сегодня, был подписан контракт, и мы передали здание застройщику. Планируемое новое здание будет с одним подземным и двумя надземными этажами, которое будет располагаться в значительной степени на месте нынешнего здания.

Новое здание детского сада, будет отвечать современным требованиям, а также, гармонично сольется с окружающим городским пространством нашего района. Террасы создадут прочную связь между закрытым и открытым учебным пространством, а окружение здания будет легко просматриваться и станет более безопасным.

Здание будет иметь скатную крышу, что хорошо сочетается со зданиями нашего района. Срок окончания строительных работ — сентябрь 2022 года, а пока детский сад находится на заменяемой территории в микрорайоне Ярве”, — пояснил Яанус Рийбе, старейшина района Кристийне.

Oбщая стоимость строительных работ составляет 7,5 миллионов евро. В строительном тендере участвовали 5 компаний, тендер выиграла фирма Nordlin Ehitus OÜ.