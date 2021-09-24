Нарва лишается еще одного из немногих сохранившихся старых домов

На учете не состоял

Если смотреть на вопрос с чисто формальной стороны, веских причин, чтобы дом был взят под охрану, не было. Просто потому, что памятник должен соответствовать неким принятым в законе стандартам и пройти установленную в законе процедуру принятия на учет. Данный дом не представляет из себя ценности с точки зрения значимости для архитектуры Эстонии, и в нем, к сожалению, не проживали разные исторические или культурные деятели. Дома такой архитектуры массово встречаются в сохранившихся исторических пригородах других городов Эстонии, например, в Карлова и Супилинн (Тарту).

Но при всем этом дом представлял ценность. Основным достоинством его было уже то, что он является одним из очень немногих деревянных домов в историческом пригороде Нарвы, которые пережили Вторую мировую войну и последующие десятилетия, и дошли до нашего времени в более-менее первоначальном виде.

Находившийся немного в стороне от современной линии застройки улицы (располагается на маленькой тупиковой улочке, ныне исчезнувшей), дом привлекал внимание своим старомодным внешним видом с наличниками окон, крыльцом и импозантным мансардным эркером, аналогии которого можно заметить в архитектуре Старого города Нарвы.

Дом являлся одним из лучших образцов ныне канувшей в лету деревянной застройки исторического пригорода, которая сформировалась в течение 19 — начале 20 века.

Все зависит от собственника дома и земли

Реальность такова, что все зависит от собственника дома и земли, который исходя из своих интересов, имеющихся в наличии финансовых средств и уровня культуры решает, быть или не быть дому и в каком виде ему быть. Будучи не стесненным требованиями охраны памятников, владелец дома волен делать с домом все, что ему заблагорассудится. Чиновники охраны памятников даже не могут ему ничего предписать, ибо в законе отсутствуют основания для этого.