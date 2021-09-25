Ученые не рекомендуют вакцинацию третьей дозой: в этом нет смысла, мы можем "взорваться"

Они считают, что люди, у которых нет иммунной недостаточности, не нуждаются в дополнительной дозе вакцины от коронавируса, пишет The Lancet.

По словам профессора клеточной иммунологии Тартуского университета Кай Кисанд, снижение количества выработанных в результате вакцинации антител — совершенно нормальный процесс, поскольку благодаря В-клеткам памяти организм обретает защиту на довольно длительное время.

”После проникновения вируса или после вакцинации происходит быстрое деление недолговечных B-клеток, после чего сразу же образуются недолговечные плазматические клетки. Они вырабатывают очень большое количество антител, чтобы как можно скорее решить проблему. Но нет смыла поддерживать такое количество антител в организме”, — сказала Кисанд на конференции Союза врачей.

Она отметила, что кроме коронавируса есть и возбудители других болезней, поэтому у нас должно оставаться место и для новых B-клеток и новых плазмоцитов.

”Нет смысла все время поддерживать такой уровень антител, такой уровень плазмоцитов, которые производит антитела в сумасшедших объемах. Иначе мы просто-напросто взорвемся. Нам некуда девать эти антитела и плазмоциты”, — сказала эксперт.

Она пояснила, что снижение количества антител не означает, что организм перестает бороться с возбудителями болезни. ”Когда вирус снова придет, то активизируются уже B-клетки, они дифференцируются в плазматические клетки, начнется производство антител и возникает долговечная плазматическая клетка, которая спрячется в костном мозге и спокойно будет там действовать дальше”.