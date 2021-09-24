Эстонские предприниматели расскажут, как успешно вышли из кризиса

Участие в Дне предпринимательства бесплатное.

На 18-м Таллиннском дне предпринимательства пройдет более 40 различных мероприятий, и посетителям разного профиля будет предложено много интересного и познавательного. Поскольку в изменившемся мире важны гибкость и умение идти в ногу со временем, в этом году день предпринимательства посвящен умной экономике и быстрой адаптации. Участие бесплатно для всех, а за самыми популярными семинарами можно следить дистанционно.

Мероприятия начнутся в 9.00 во вторник, 28 сентября, и закончатся вечером в 17.30. Главная тема дня — ”На волне перемен”, можно будет во вдохновляющей обстановке послушать и обсудить, какие изменения произошли в бизнес-среде, как следует к ним адаптироваться или самостоятельно формировать их посредством деятельности и установок. Будут обсуждаться и продажи в интернете — как глобальные платформы могут помочь вывести продукт или услугу на международный рынок, а также возможности и необходимость сотрудничества в области развития. Вы услышите истории успеха о том, как цифровизация услуг позволила увеличить продажи на 1000%, вас поощрят начать свой бизнес и расскажут о стартапах как двигателе экономики. Семинары пройдут на русском, английском и эстонском языках.

Советы от ведущих предпринимателей

День предпринимательства начнется с отрытого семинара ”Менять или меняться?”, на котором слушателей ждут увлекательные истории от успешных предпринимателей о том, как они заставили изменения прошлого года работать на них. Чтобы выжить в изменившемся мире, необходимо быстро реагировать и не только следить за новыми тенденциями, но и задавать их самим. О своем опыте расскажут бренд-менеджер Diana Arno Кристина Вирт, основатель ювелирного бренда SOMA София Халлик, управляющая конференц-центром Nordic Hotel Forum Кристина Кручинкина и шеф-повар и ресторатор Владислав Дьячук. Маркетологи Павел Гуров и Эва Высоцкая представят обзор и поделятся опытом в области маркетинга в социальных сетях.