Потисепп: в ближайшие месяцы в Эстонии подорожают продукты питания

"Электроэнергия за год подорожала для производителей в 2,5 раза, газ — почти в три раза. Также увеличились расходы на заработную плату. Кроме того, в среднем на 25% выросла стоимость упаковки", — передает RusERR слова Потисепп, сказанные в эфире Vikerraadio.